Die beliebtesten Landmaschinen: Wie viel kosten Traktoren, Mähdrescher und Sämaschinen in der Ukraine?

Im Jahr 2025 waren die beliebtesten Kategorien von Landmaschinen bei den ukrainischen Landwirten Traktoren (40,4%), Mähdrescher (17,6%) und Minitraktoren (10,8%).

Dies geht aus einer Untersuchung von AGRO.RIA hervor.

Den analytischen Daten zufolge wurden die meisten Landmaschinen in den Regionen Saporischschja (12,4%), Winnyzja (10,4%), Kyjiw (7,2%), Wolhynien (6,8%) und Ternopil (6,7%) gekauft.

Die meisten Verkäufe wurden im Laufe des Jahres in den Regionen Tscherkassy (16,7%), Kyjiw (10,5%), Winnyzja (6,6%) und Dnipro (6,5%) getätigt.

Analysten zufolge sind Charkiw Tractor Plant (KhTP) und Veles-Agro die Spitzenreiter unter den ukrainischen Maschinenherstellern, was die Anzahl der Suchanfragen angeht.

„Über alle Marken hinweg haben die Nutzer am häufigsten nach John Deere, MTZ und HTZ-Maschinen gesucht. Der Höhepunkt des Interesses an Landmaschinen lag laut dem AGRO.RIA-Marktplatz im Oktober 2025“, heißt es in der Studie.

Nach dem Durchschnittspreis auf AGRO.RIA bleiben Mähdrescher die teuerste Kategorie, gefolgt von Sprühgeräten und Traktoren. In Bezug auf den Höchstpreis liegen Mähdrescher, Eggen und Traktoren an der Spitze. Das erschwinglichste Gerät unter den Top 10 der beliebtesten Kategorien ist ein Einachsschlepper.