Bessent ist gegen die sofortige Beschlagnahmung eingefrorener russischer Vermögenswerte: Was ist der Grund?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Finanzminister Scott Bessent ist der Ansicht, dass eingefrorene russische Vermögenswerte weiterhin als Druckmittel in Verhandlungen mit Moskau eingesetzt werden sollten.

Wie RBK Ukrajina berichtet, sagte der Chef des US-Finanzministeriums dies in einem Kommentar gegenüber Fox Business.

„Was die eingefrorenen russischen Vermögenswerte angeht, so denke ich, dass dies Teil der Verhandlungen mit Präsident Putin (dem russischen Diktator Wladimir Putin – Anm. d. Red.) ist. Deshalb denke ich nicht, dass wir sie sofort beschlagnahmen sollten. Dies ist ein wichtiger Hebel im Verhandlungsprozess“, sagte Bessent.

Gleichzeitig schloss er nicht aus, dass einige oder alle dieser Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden könnten.

Der Finanzminister fügte auch hinzu, dass die USA mehr ernsthafte Hilfe von ihren europäischen Partnern brauchen, um Sanktionsdruck auf Russland auszuüben. Bessent zufolge hat Europa nicht den Wunsch geäußert, sich möglichen Sekundärzöllen gegen Russland anzuschließen. Von allen G7-Mitgliedern hat nur Kanada seine Bereitschaft zu solchen Maßnahmen bekundet.

„Die USA sollten diese Last nicht allein tragen. Dieser Krieg ist direkt neben ihnen. Sie haben ein direktes Interesse daran, ihn zu beenden, genau wie wir. Natürlich hat nur Präsident Trump in dieser Frage wirklich Fortschritte gemacht, und die Amerikaner sollten nicht alle Lasten allein tragen. Die mehr als 400 Millionen Menschen in der EU, die wollen, dass dies ein Ende hat, müssen also auch Teil der Lösung sein“, sagte er.

