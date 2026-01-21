Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Inmitten der Zolldrohungen von Präsident Donald Trump gegenüber der Europäischen Union hat US-Finanzminister Scott Bessent Europa dafür kritisiert, dass es den Bau von Nord Stream 2 und den Kauf russischer Energieressourcen zulässt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Aussage von Bessent, die von der britischen Zeitung The Guardian zitiert wird.

Bessent kritisierte die europäischen Länder dafür, dass sie Russland den Bau der Ölpipeline Nord Stream 2 erlauben. Er kritisierte auch, dass die EU russische Energieressourcen, einschließlich Öl, kauft.

Dem US-Minister zufolge hat Europas Kurzsichtigkeit es dem russischen Diktator Wladimir Putin ermöglicht, einen Militärhaushalt aufzubauen und seinen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren.

Bessent sprach auch über die Frage der Handelsabkommen. Seiner Meinung nach sollte Europa zuerst die Handelsschranken im eigenen Land abbauen und dann die Handelsschranken nach außen.

„Europa ist ein regulatorischer Sumpf, aufgebaut auf Bürokratie und Schichten von Regeln, die wirtschaftliche Aktivitäten einschränken“, fügte er hinzu.