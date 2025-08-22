Die Brandbekämpfung in Mukatschewo nach dem Angriff der Russischen Föderation geht weiter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Derzeit ist bekannt, dass 23 Menschen verletzt wurden, von denen sich sechs mit schweren Verletzungen im Krankenhaus befinden.

Die Beseitigung des Brandes in der Fabrik des amerikanischen Unternehmens Flex in Mukatschewo dauert noch an. Dies teilte der staatliche Notdienst am Freitag, den 22. August mit.

„Transkarpatien: ab 07:40 Uhr Liquidierung des Brandes in Mukatschewo, der durch den russischen Beschuss am 21. August entstanden ist“, heißt es in der Meldung im Telegram.

An der Löschung und Beseitigung der Folgen waren 54 Retter und 15 Einheiten der Ausrüstung beteiligt. Zwei Löschzüge von Ukrsalisnyzja sind ebenfalls im Einsatz.

Nach Angaben der staatlichen Rettungsdienste wurden bei dem Vorfall 21 Menschen verletzt. Unterdessen meldete die Militärverwaltung der Region Transkarpatien in der Nacht zuvor 23 Verletzte.

„Es gibt sechs Patienten im Krankenhaus: unter ihnen – mit Schrapnellwunden, Verletzungen der Gliedmaßen, des Bauches und des Kopfes. Alle sind in stabilem Zustand, ein Patient wurde operiert. Die übrigen Opfer wurden ambulant behandelt – hauptsächlich wegen akuter Stressreaktion, hohem Blutdruck und kleineren Verletzungen“, heißt es in dem Bericht.