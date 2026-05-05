In Browary im Gebiet Kiew wurden zwei Menschen durch einen Angriff der Russen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge eines feindlichen Angriffs auf Browary im Gebiet Kiew wurden zwei Menschen verletzt; zudem sind Schäden an der Wohninfrastruktur und an einem Fahrzeug entstanden.

Quelle: : Mykola Kalashnyk, Leiter der Militärverwaltung der Region Kiew

Zitat: Kalashnik: „In Browary wurden infolge eines Angriffs durch eine feindliche Drohne eine 34-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann verletzt. Die Frau erlitt durch Glassplitter eine Verletzung am Arm. Der Mann hat eine Schnittwunde an der Ferse.“

Details: : Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Region Kiew wurden zudem die Fenster einer Wohnung, die Fassade eines Mehrfamilienhauses sowie ein Auto beschädigt.