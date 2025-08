Budanow erzählte von den Anschlägen auf sein Leben seit Beginn des Krieges

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Hauptdirektion des Geheimdienstes bringt den Feinden der Ukraine den Tod, und für Kyrylo Budanow ist es „normal“, dass sie versuchen, ihm auf die gleiche Weise zu antworten.

Der Leiter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Kyrylo Budanow, hat mindestens 10 Anschläge auf sein Leben überlebt. Dies sagte er in einem Interview mit Natalija Moseychuk, das am Samstag, den 2. August veröffentlicht wurde.

Er bemerkte, dass er die genaue Anzahl der Anschläge auf sein Leben nicht kennt.

„Ehrlich gesagt? Ich weiß es nicht einmal. So eine wahrheitsgemäße Antwort. Ich kenne die genaue Zahl nicht. Sicherlich mehr als zehn. Ehrlich gesagt, denke ich, dass es etwa zwanzig sind“, sagte der Leiter der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste.

Budanow fügte hinzu, dass ein solches Leben seine bewusste Entscheidung ist.

„Wir bringen unseren Feinden den Tod und es ist für mich normal, dass sie versuchen, uns auf die gleiche Weise zu antworten. Ich verurteile sie nicht einmal, wenn es um mich oder Offiziere geht, die solche Dinge tun“, verriet der General.

Zuvor hatte die Hauptdirektion des Geheimdienstes berichtet, dass Kyrylo Budanow seit 2014 mehr als 10 Attentatsversuche durch die Russen seit Beginn des umfassenden Krieges überlebt hat. Einer davon ist ein Raketenangriff auf das Büro der Hauptdirektion des Geheimdienstes.

Erinnern Sie sich, im Herbst 2023 wurde die Ehefrau des Leiters der Hauptdirektion des Geheimdienstes, Marianna Budanow, mit Schwermetallen vergiftet. Sie wurde gerettet. Später identifizierte der Geheimdienst diejenigen, die an der Vergiftung von Budanows Frau beteiligt waren.