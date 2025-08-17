FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

In Charkiw gab es eine Explosion: Der Feind hat ein Gebäude mit ballistischen Raketen getroffen, es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Am späten Abend des 17. August kam es in Charkiw zu einer Explosion. Die Russen haben ballistische Raketen auf ein Wohngebäude abgefeuert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Bürgermeisters von Charkiw, Igor Terechow, und den Kanal der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„Eine Explosion wurde in der Stadt gehört! Seien Sie vorsichtig!“, schrieb Terechow um 22:52 Uhr.

Am Tag zuvor hatte das Militär mitgeteilt, dass die Gefahr eines Angriffs mit ballistischen Raketen bestehe, woraufhin sie ein Hochgeschwindigkeitsziel in der Region Charkiw ausmachten und die Einwohner von Charkiw warnten, in Deckung zu gehen.

Später stellte Terekhov klar, dass der Feind nach vorläufigen Angaben ein Wohnhaus getroffen hatte. Es gibt auch Verletzte.

„Nach vorläufigen Informationen hat der Feind eine ballistische Rakete auf ein Wohnhaus im Industrieviertel abgefeuert. Es gibt vorläufige Berichte über Verletzte. Einzelheiten werden noch geklärt“, schrieb er.

Aktualisiert um 23:25

In Charkiw wurden drei Menschen verletzt. Unter ihnen sind ein 13-jähriges Mädchen und zwei Frauen im Alter von 21 und 60 Jahren. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, mit.

Gleichzeitig stellte der Bürgermeister von Charkiw klar, dass der Angriff zwischen Häusern stattfand.

„Der Angriff im Industrieviertel fand zwischen Hochhäusern statt – bei mindestens sechs von ihnen wurden die Fenster eingeschlagen“, hieß es in der Erklärung.

Beschuss von Charkiw

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 256

