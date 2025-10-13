In Charkiw war eine Explosion inmitten eines Angriffs russischer Drohnen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Charkiw war eine Explosion zu hören. Die Stadt wird von russischen Angriffsdrohnen angegriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den öffentlichen Rundfunk und die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Die Explosion in der Stadt ereignete sich gegen 02:08 Uhr.

Um 01:31 Uhr meldete das Militär, dass sich Drohnen von Norden her auf Charkiw zubewegten.

Zum Zeitpunkt der Explosion sah die Luftalarmkarte der Ukraine wie folgt aus:

Um 02:21 Uhr wurde der Luftangriffsalarm in Charkiw und dem Bezirk Charkiw aufgehoben.

Angriffe auf Charkiw

In der Nacht zum Montag, den 13. Oktober, ließen die russischen Invasoren Schahed-Drohnen über der Ukraine starten. In einer Reihe von Regionen wurde Luftalarm ausgerufen und die Luftabwehr wurde aktiviert.

Am Sonntag, den 12. Oktober, griff das russische Militär Charkiw mit Angriffsdrohnen an, und in der Stadt waren eine Reihe von Explosionen zu hören.

Außerdem traf der Feind die Stadt mit gelenkten Bomben aus der Luft, und es gab ein Todesopfer.