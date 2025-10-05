In Charkiw wurden durch den russischen Angriff Gebäude beschädigt und Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 5. Oktober griffen die Russen Charkiw massiv mit Drohnen an. Der feindliche Beschuss verursachte Schäden und Verletzte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Bürgermeisters von Charkiw, Igor Terechow, und den Kanal des Leiters der regionalen Militärverwaltung, Oleh Synjehubow.