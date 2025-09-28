Cherson ist nach russischem Beschuss teilweise ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Beschuss hat eine Stromleitung in Cherson beschädigt, was zu einem Stromausfall in dem Dorf und mehreren Bezirken der Stadt geführt hat.