Ein dänisches Luftfahrtunternehmen eröffnet eine Repräsentanz in der Ukraine

Die Vorstandsvorsitzende des dänischen Unternehmens TermaA/S Henriette Hallberg Tugesen hat die Eröffnung eines Repräsentanzbüros in der Ukraine angekündigt. Sie sagte dies bei einem Treffen im Verteidigungsministerium, das der Stärkung der Luftfahrtkapazitäten der ukrainischen Streitkräfte gewidmet war, berichtet der Pressedienst des Verteidigungsministeriums.

Während der Gespräche konzentrierten sich die Parteien auf die Schlüsselbereiche der Zusammenarbeit, insbesondere: Erfahrungen und Aussichten für die Integration von TermaA/S-Ausrüstung in die bestehende Flugzeugflotte der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte; Verbesserung der Luftfahrtsysteme und der Mittel zur Erkennung, Warnung und Gegenmaßnahme unter Verwendung von Lösungen des dänischen Unternehmens.

Während des Gesprächs wurde dem Management von TermaA/S angeboten, die Möglichkeit einer Beteiligung an vielversprechenden Projekten des inländischen militärischen und zivilen Flugzeugbaus zu prüfen.

Die Parteien vereinbarten, die aktiven Konsultationen fortzusetzen und die Kontakte aufrechtzuerhalten, um die getroffenen Vereinbarungen umzusetzen.