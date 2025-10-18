Darf Ukrposhta eine Bank haben: Das sagt der Einlagensicherungsfonds

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Ukrposhta kann eine Bank besitzen, aber es muss eine profitable und finanziell lebensfähige Organisation sein.

Das sagte Olga Bilay, Geschäftsführerin des Einlagensicherungsfonds, in einem Interview mit RBK Ukrajina.

„Ich denke, das geht, wenn es ein funktionierendes Geschäftsmodell hat. Wichtig ist der Ruf des Investors und ob das Geschäft profitabel ist. Um die Bank zu führen, muss Ukrposhta selbst eine starke und fähige Organisation sein“, sagte sie.

Die Geschäftsführerin fügte hinzu, dass die Nationalbank der Ukraine die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells feststellen sollte, wenn Ukrposhta ein solches vorschlägt.

Die Rolle des DGF kommt nur dann zum Tragen, wenn die Nationalbank der Ukraine eine Bank (einschließlich derjenigen, die Ukrposhta übernehmen will) für insolvent erklärt. Der Fonds kann die Vermögenswerte einer solchen Bank an einen Investor übertragen oder ihr Eigentum verkaufen.

Zur Erinnerung: Ukrposhta hat wiederholt angekündigt, dass sie beabsichtigt, das Bankgeschäft aufzunehmen.

Im Juni hat die Werchowna Rada ein Gesetz über die Entwicklung der finanziellen Eingliederung in der Ukraine verabschiedet. Dieses ermöglicht es Ukrposhta und anderen Unternehmen mit einem großen Netzwerk, begrenzte Banklizenzen zu erhalten.

In dem von der Regierung Mitte September veröffentlichten Entwurf des Staatshaushalts blieb Ukrposhta unrentabel und musste rekapitalisiert werden. Der Verlust von Ukrposhta belief sich 2024 auf Hrywnja 413,2 Millionen, und die Schuldenlast blieb mit 98% extrem hoch.

Lesen Sie mehr über die finanzielle Situation von Ukrposhta, die Bank für finanzielle Eingliederung und die Möglichkeit, eine Postbank zu gründen, in dem Artikel von RBK Ukrajina „Ein Traum ohne Geld. Warum die Ukrposhta Geld verliert und ob sie sich eine eigene Bank leisten kann“.