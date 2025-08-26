Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 26. August berichtete das Analyseprojekt DeepState über die Besetzung von Zaporizke und Novohorhiivka in der Region Dnipro durch russische Truppen.

Quelle: DeepState

Einzelheiten: Den Analysten zufolge haben russische Truppen die Kontrolle über Zaporizke und Novohorhiivka übernommen und der Feind ist in der Nähe von Schewtschenko, Bila Hora und Olexandero-Shultyno vorgerückt.

Zum Vergleich: Zaporizke und Novoheorhiivka liegen an der Kreuzung der Grenzen der Oblaste Dnipropetrowska, Donezk und Zaporizka. Sie waren die ersten Dörfer in der Oblast Dnipropetrowska, die unter die Kontrolle der russischen Armee gerieten.