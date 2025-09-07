Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach Angaben des Analyseprojekts DeepState haben die ukrainischen Verteidigungskräfte den Feind aus einer Siedlung in der Region Donezk vertrieben und den Feind in mehreren anderen zurückgedrängt.

Quelle: DeepState

Wörtlich: „Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben Wladimirivka geräumt und den Feind bei Razine, Zolotyi Kolodyazh und Novotoretske zurückgedrängt.“

Einzelheiten: Gleichzeitig stellen die DeepState-Analysten fest, dass der Feind in die Serebryanske-Forstwirtschaft vorgedrungen ist.

Zur*Erinnerung*: Nachdem die Verteidigungskräfte im August 5 Quadratkilometer im Sektor Pokrowsk verloren hatten, konnten sie die Kontrolle über 26 Quadratkilometer ukrainisches Land zurückgewinnen, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj.