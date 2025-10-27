LEV Development erhielt die prestigeträchtige Auszeichnung "Wahl des Landes"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der ukrainische Bauträger LEV Development hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Wahl des Landes“ erhalten – Central hills gewann in der Nominierung des vielversprechendsten Wohnkomplexes der Business-Klasse in Kiew

Die Auszeichnung „Wahl des Landes“ ist eine der renommiertesten Wirtschaftsauszeichnungen in der Ukraine, die an Unternehmen vergeben wird, die sich durch Stabilität, Kundenvertrauen und ein hohes Ansehen auf dem Markt auszeichnen.

Der Sieg von LEV Development ist nicht nur eine Anerkennung für die architektonischen Leistungen, sondern auch für die Philosophie des Unternehmens: eine neue Generation von Wohnraum zu schaffen, bei der nicht nur die Quadratmeter wichtig sind, sondern auch ein Gefühl von Zuhause, Komfort und Gemeinschaft. Central Hills: ein neues Maß an Komfort und eine neue Vision von Raum Central Hills ist eine moderne Lebensphilosophie, die architektonische Eleganz, Energieeffizienz und Komfort der Business-Klasse vereint.

Das Projekt wurde unter Berücksichtigung urbaner Trends entworfen: Kammergebäude, Panoramafenster, grüne Terrassen, helle Wohnungen und ein autofreies Hofsystem, das einen sicheren und gemütlichen Raum für die Bewohner schafft.

LEV Development setzt traditionell architektonische Lösungen um, die europäischen Stil und ukrainische Identität miteinander verbinden. Ihre Projekte setzen neue Standards für das urbane Leben in Lwiw, Iwano-Frankiwsk und Kyjiw.