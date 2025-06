Drohnen, Raketen und gelenkte Luftbomben: Charkiw erlebt den bisher stärksten Angriff des Krieges

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit Einbruch der Dunkelheit bis zum Morgen des 7. Juni haben die Russen Charkiw mit verschiedenen Zerstörungsmitteln massiv angegriffen. Dies ist der stärkste russische Angriff auf die Stadt seit Beginn des Krieges.

Dies erklärte der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terechow, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf sein Telegram berichtet.

„Charkiw erlebt derzeit den stärksten Angriff in der Geschichte des gesamten Krieges. In dieser Minute gab es in der Stadt mindestens 40 Explosionen in eineinhalb Stunden“, sagte er in einer Nachricht um 04:38 Uhr.

Er stellte klar, dass der Feind gleichzeitig mit Raketen, Schaheds und Lenkbomben zuschlägt.

„Nach Angaben der Luftwaffe befinden sich immer noch feindliche Schaheds in den Vororten. Die Bedrohung ist nicht verschwunden. Dies ist ein regelrechter Terror gegen das friedliche Charkiw“, betonte Terechow.

Aktualisiert 05:57

Laut Terekhov wurde Charkiw nach vorläufigen Schätzungen des Lagezentrums von 48 Schaheds, zwei Raketen und vier gelenkten Luftbomben getroffen.

Beschuss von Charkiw am 7. Juni