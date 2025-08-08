Das Drohnenregiment des 3: Armeekorps hat eine Ladung FPV-Drohnen von The Ukrainian Team, Palatny, erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Das ukrainische Team hat eine Ladung Drohnen an die Soldaten des 21. separaten Regiments für unbemannte Systeme des dritten Armeekorps geliefert. Insgesamt haben die Freiwilligen seit Beginn der groß angelegten Invasion fast 3.500 UAVs verschiedener Typen an die Front geschickt.

Dies erklärte der Leiter des Hauptquartiers der Freiwilligen Artur Palatnyi, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Facebook-Seite.

„Wir haben eine weitere Charge von FPV-Drohnen an 21 verschiedene Regimenter unbemannter Systeme geliefert. Dies ist eine relativ neue Einheit innerhalb des Dritten Armeekorps. Aber sie besteht aus erfahrenen Kämpfern, die mit der gesamten Brigade auf dem Schlachtfeld unterwegs waren. Zu Beginn des großen Krieges verteidigten sie Kiew, dann hielten sie den Feind in Donezk und Saporischschja zurück. Und jetzt besiegen sie die Orks im Sektor Charkiw“, schrieb Artur Palatnyi.

Der Leiter des ukrainischen Teams wies darauf hin, dass das Hauptquartier der Freiwilligen seit 2022 fast 3.500 UAVs an die Front geschickt hat.

„Heute wird der Vorteil auf dem Schlachtfeld durch Drohnen bestimmt. Dank Ihrer Unterstützung hat das ukrainische Team bereits fast 3.500 Drohnen verschiedener Typen an die Frontlinie geschickt. Mögen sie unseren Verteidigern helfen, den Feind noch effektiver zu vernichten und Leben zu retten“, sagte Palatnyi.

Hilfe für die Verteidigungskräfte von The Ukrainian Team