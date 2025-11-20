DTEK führt die Rangliste der Unternehmen mit dem größten Reputationskapital an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

DTEK hat die Rangliste der Unternehmen mit dem höchsten Reputationskapital angeführt.

Dies geht laut RBK Ukrajina aus der Bewertung von delo.ua hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Redakteure der Publikation „TOP-100. Ratings of the Largest“ und das Wirtschaftsportal delo.ua gemeinsam mit einer Expertenjury 50 Unternehmen mit dem größten Reputationskapital auf der Grundlage der Ergebnisse ihrer Aktivitäten im Jahr 2025 ermittelt haben.

„DTEK ist der Gewinner des Reputationsratings. Die überwiegende Mehrheit der Jurymitglieder gab seinem Ruf 9 Punkte. Der Gewinner erhielt von der Jury die höchsten Noten vor allem für das hohe Niveau der Unternehmenskommunikation mit Investoren und Partnern im Energiesektor (d.h. IR) sowie für akzeptable Reputationsrisiken und hochwertige PR“, heißt es in der Bewertung.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass DTEK das führende Unternehmen im ukrainischen Energiesektor und der größte private Investor in der Branche ist.

Zuvor wurde DTEK von Rinat Achmetow als einer der größten Steuerzahler unter den Privatunternehmen eingestuft. Insbesondere wurde DTEK als größter privater Investor unter den ukrainischen Unternehmen während des gesamten Krieges anerkannt.