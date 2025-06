DTEK hat nach dem Beschuss an zwei Tagen die Stromversorgung für 76.000 Familien wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 13. und 14. Juni haben die Ingenieure von DTEK die Stromversorgung in zehn Bezirken der Oblaste Donezk und Dnipropetrowsk wiederhergestellt, die vom feindlichen Beschuss betroffen waren. Fast 76.000 Familien haben wieder Strom.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DTEK.

Es wird darauf hingewiesen, dass die aktiven Feindseligkeiten in der Region Donezk weitergehen. Die Infrastruktur der Region wird zerstört, Netzwerke und Ausrüstung werden beschädigt.

„Am 13. und 14. Juni haben die Ingenieure von DTEK die Stromversorgung in drei Bezirken der Region wiederhergestellt. Wir haben die Stromversorgung für 34,7 Tausend Familien in der Region wiederhergestellt“, so DTEK.

Auch die Region Dnipropetrowsk leidet unter der ständigen Zerstörung durch die russischen Invasoren.

In den vergangenen zwei Tagen haben die Reparaturteams von DTEK die Stromversorgung für mehr als 41.000 Familien in sieben Bezirken der Region wiederhergestellt.