Der ehemalige Leiter der Abteilung des Verteidigungsministeriums hat mehr als 300 Millionen Hrywnja für Wasser zu viel bezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Einer der ehemaligen Leiter der Abteilung für staatliche Beschaffung und Versorgung mit materiellen Ressourcen des ukrainischen Verteidigungsministeriums wird der Nachlässigkeit im Militärdienst verdächtigt, wie das staatliche Ermittlungsbüro mitteilt. Darüber berichtet das staatliche Ermittlungsbüro.

Den Ermittlungen zufolge hat der Beamte während des Kriegsrechts beim Abschluss und der Ausführung von zwei Verträgen über die Lieferung von Wasser für den Bedarf der Verteidigung eine Überzahlung von Geldern zugunsten einer Reihe von Unternehmen zugelassen. Dadurch entstand dem Verteidigungsministerium ein Schaden von über 322 Mio. Hrywnja.

Die vorgerichtlichen Ermittlungen dauern an. Dem Angeklagten droht eine Strafe in Form einer Freiheitsstrafe von bis zu 8 Jahren.

Wir erinnern daran, dass gegen den ehemaligen Leiter der Hauptabteilung des Staatlichen Dienstes der Ukraine für Notfallsituationen im Gebiet Kiew wegen des Verdachts der Veruntreuung von Geldern für den Bau eines Feuerwehrdepots ermittelt wird.

