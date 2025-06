Ein ehemaliger Richter des OASK wurde wegen Bestechung zu 5,6 Jahren Haft verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Richter wurde für schuldig befunden, vom stellvertretenden Direktor für Handelsfragen eines der Unternehmen einen unzulässigen Vorteil für Verfahrensentscheidungen in einem Fall erhalten zu haben.

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat den ehemaligen Richter des Bezirksverwaltungsgerichts von Kiew der Annahme eines unzulässigen Vorteils für schuldig befunden. Darüber berichtet der Pressedienst der spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft am Mittwoch, den 11. Juni.

So verkündete das Richtergremium des Obersten Anti-Korruptionsgerichts am 11. Juni den Schuldspruch gegen den Ex-Richter des OACC, der für schuldig befunden wurde, einen unzulässigen Vorteil vom stellvertretenden Direktor für Handelsfragen eines der Unternehmen für die Annahme von Verfahrensentscheidungen in der Sache erhalten zu haben.

Die Person wurde der Begehung von Straftaten gemäß Teil 3 des Artikels 368 des Strafgesetzbuches der Ukraine für schuldig befunden.

Sie wurde zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten verurteilt, die mit dem Entzug des Rechts auf Bekleidung öffentlicher Ämter für einen Zeitraum von drei Jahren und der Konfiszierung aller ihr gehörenden Vermögenswerte verbunden ist.

Das Gerichtsurteil tritt innerhalb von dreißig Tagen nach seiner Verkündung in Rechtskraft. Während dieser Zeit kann das Urteil jedoch mit einem Rechtsmittel angefochten werden.