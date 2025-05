Eine 73-jährige Frau starb in der Region Cherson an den Folgen des russischen Beschusses

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine 73-jährige Einwohnerin des Dorfes Kizomys in der Region Cherson starb am Freitag, den 23. Mai, an den Folgen des russischen Beschusses.

Quelle: Erklärung des Leiters der Militärverwaltung der Region Cherson, Olexander Prokudin

Einzelheiten: Ihm zufolge eröffneten die russischen Truppen am Freitag, den 23. Mai, das Feuer auf das Dorf Kizomys, wodurch eine 73-jährige Frau tödlich verletzt wurde.

