Eine russische Drohne hat einen Kleinbus in Slowjansk angegriffen, es gibt ein Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Wegen der Bedrohung durch FPV-Drohnen ist der Verkehr auf dem Abschnitt der Autobahn Kiew-Dowschanskij von der Ausfahrt Slowjansk bis zur Abzweigung zur Mayatskoje lesnichestwo vorübergehend eingeschränkt.

Russische Truppen haben am Morgen des 7. September einen Kleinbus in Slowjansk in der Region Donezk mit FPV-Drohnen angegriffen. Infolge des Angriffs gibt es einen Toten und einen Verletzten. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Slowjansk, Vadim Lyakh, mit.

„Sonntag, 7. September. Es ist kein guter Morgen in Slowjansk. Gegen 7:20 Uhr wurde die Stadt erneut unter feindlichen Beschuss genommen. In der Gegend von BZS hat eine fpv-Drohne einen Kleinbus getroffen“, bemerkte Lyakh.

Eine Person wurde getötet und fünf weitere verwundet.

Der Leiter der MVA wies darauf hin, dass der Abschnitt der Kiew-Dowschanski-Autobahn von der Ausfahrt Slovkurorta aus der Stadt bis zur Abzweigung zur Mayak-Forstwirtschaft wegen der Gefahr von FPV-Drohnenangriffen gefährlich ist. Der Verkehr auf diesem Abschnitt ist vorübergehend eingeschränkt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Truppen in der Nacht des 7. September einen kombinierten Angriff auf das Territorium der Ukraine mit mehr als 800 Kampfdrohnen und bodengestützten Raketen durchgeführt haben. Den Verteidigungskräften gelang es, einen Großteil der feindlichen Ziele abzuschießen.