Eine russische Drohne hat in der Region Odessa ein Wohnhaus getroffen und dabei eine Stromanlage beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Odessa hat eine russische Drohne ein Wohnhaus getroffen und ein Stromaggregat beschädigt. Es gab keine Todesopfer.

In der Region Odessa hat eine russische Drohne ein Wohnhochhaus getroffen und eine Energieinfrastrukturanlage beschädigt.

Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Kiper auf Telegram

Direkte Ansprache des Chefs der Region: „Im Morgengrauen hat der Feind erneut zynisch die zivile Infrastruktur der Region Odessa angegriffen. Die Angriffe richteten sich gegen Wohngebiete und Energieanlagen. In Tschornomorsk hat eine Drohne ein mehrstöckiges Wohngebäude getroffen. Die Fassade und die Verglasung wurden beschädigt.“

Im Bezirk Odessa wurde eine Energieinfrastruktureinrichtung durch einen russischen Angriff beschädigt.

Ersten Berichten zufolge gab es keine Verletzten.

„Die Rettungs- und Versorgungsdienste sind vor Ort im Einsatz“, sagte Kiper.

In der Nacht zum 20. Januar haben russische Angreifer Kiew angegriffen, wobei es ein Todesopfer gab. Nach Angaben von Klitschko wurden Nichtwohngebäude im Stadtteil Dniprovskyj getroffen.

Infolge des russischen Angriffs sind 5.635 mehrstöckige Wohngebäude in Kiew ohne Wärmeversorgung. Das linke Ufer der Stadt ist ebenfalls ohne Wasser.

In der Region Kiew wurde bei einem russischen Angriff in der Nacht zum 20. Januar ein Mann getötet und die Gebäude von zwei Tankstellen beschädigt