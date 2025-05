Eine russische Seemine ist in der Region Odessa zerstört worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Urlaubsorte an der Schwarzmeerküste können lebensgefährlich sein, haben die Streitkräfte der Ukraine die Marine gewarnt.

In der Region Odessa hat das Militär eine russische Seemine zerstört, die von den Wellen an die Küste getragen wurde. Dies wurde der Marine Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 17. Mai, mitgeteilt.

„Eine der Einheiten der Marine der Streitkräfte der Ukraine hat eine weitere feindliche Mine zerstört, die von den Wellen an die Küste von Odessa getragen wurde“, heißt es in der Meldung.

Die Marine erinnerte daran, dass jetzt im Schwarzen Meer eine aktive Minengefahr besteht. Orte der Erholung in der Nähe des Meeres können für das Leben und die Gesundheit der Einwohner und Gäste der Region Odessa gefährlich sein.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im April zwei Seeminen an der Küste der Region Odessa entschärft wurden. Sie wurden von Soldaten der Grenzschutzeinheit von Odessa entdeckt.