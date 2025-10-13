In einem Wohnhaus im besetzten Altschewsk gab es eine Explosion: zwei Menschen wurden getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Vertreter der russischen Besatzungsbehörden sagten, dass sieben Wohnungen beschädigt wurden; die Bewohner wurden umgesiedelt.

Im besetzten Altschewsk, Region Luhansk, wurde nach einer Explosion in einem Wohnhaus der Ausnahmezustand verhängt. Bei dem Vorfall wurden 2 Menschen getötet. Dies berichtet die russische Ausgabe von Astra unter Berufung auf die Aussage des sogenannten „Bezirksleiters“.

Später sagten Vertreter der russischen Besatzungsbehörden, dass sieben Wohnungen beschädigt wurden.

„Infolge einer Explosion in einem mehrstöckigen Wohngebäude … wurden sieben Wohnungen schwer beschädigt, 41 Fenster in sechs Häusern wurden ebenfalls herausgesprengt, in einer benachbarten Schule wurden etwa 40 Fenster durch die Druckwelle herausgesprengt“, hieß es in dem Medienbericht.

Die Bewohner des Hauses wurden umgesiedelt und die Schulkinder wurden zum Fernunterricht geschickt.

Https://www.facebook.com/reel/762903836738015/&show_text=false&width=560&t=0

Zuvor hatte ein Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf das vorübergehend besetzte Luhansk zur Ausschaltung des russischen Brigadekommandeurs Pavel Kropotov geführt.