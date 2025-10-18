In einer der Regionen wurden Pläne für Notstromausfälle eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Oblast Sumy wurden Pläne für Notstromausfälle eingeführt. Sie sind derzeit für die 1. und 2. Stufe der Verbraucher in Kraft.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von Sumyoblenergo.

„Auf Anweisung von NPC Ukrenerho wurden in der Region Sumy Notstromausfälle eingeführt. Derzeit sind die SSS für die 1. und 2. Stufe der Verbraucher in Kraft“, sagte Sumyoblenergo.

Es wird berichtet, dass Notstromabschaltungen in Fällen eingesetzt werden, in denen es notwendig ist, die aus dem Netz bezogene Strommenge in sehr kurzer Zeit zu reduzieren. In solchen Fällen kann die Dauer des Stromausfalls nicht vorhergesagt werden.

Der einzige Grund für Einschränkungen ist die militärische Aggression Russlands gegen die ukrainische Bevölkerung und die Beschädigung von Stromanlagen durch Beschuss.

Informationen über Notstromausfälle werden in Echtzeit zum Zeitpunkt des Ausfalls im persönlichen Konto von E-Svitlo und in der gleichnamigen App angezeigt.

„Leider ist es nicht möglich, die Verbraucher über die Dauer des Stromausfalls zu informieren, wenn sie gasbetriebene Geräte verwenden. Alle Einschränkungen gelten bis zur Aufhebung durch das Team von NPC Ukrenerho“, fügte das Unternehmen hinzu.

Russische Angriffe auf den Energiesektor der Ukraine

Zur Erinnerung: Russische Truppen haben gestern Abend, 18. Oktober, eine Energieanlage in der Region Tschernihiw angegriffen. Durch den Angriff waren 17.000 Menschen ohne Strom.

Gestern, am 17. Oktober, haben russische Truppen Energieanlagen in vier Regionen der Ukraine angegriffen. Die Notreparaturarbeiten haben bereits begonnen. Die Notreparaturen sind im Gange und die Stromingenieure arbeiten ununterbrochen.