Die Einnahmen aus der Touristensteuer sind um mehr als ein Drittel gestiegen: Die Regionen sind führend bei den Zahlungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Januar-Juli haben die lokalen Haushalte über 178 Millionen Hrywnja an Touristensteuer erhalten.

Im Januar-Juli haben die lokalen Haushalte mehr als 178 Millionen Hrywnja an Touristensteuer erhalten.

Dies teilte der staatliche Steuerdienst mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies im Vergleich zum gleichen Zeitraum des letzten Jahres +35,7% oder 46,9 Millionen Hrywnja sind. In den sieben Monaten des Jahres 2024 belief sich die Gebührenzahlung auf Hrywnja 131,1 Millionen.

Nach Angaben der Steuerbehörden behalten die führenden Städte ihre Führungsposition bei den Zahlungen bei:

Kiew – Hrywnja 42,5 Millionen,

Lwiw – Hrywnja 33,2 Millionen,

Iwano-Frankiwsk – Hrywnja 26,1 Millionen,

Region Transkarpaten – Hrywnja 15,3 Millionen.

Die Touristensteuer wird von ukrainischen Staatsbürgern, Ausländern und Staatenlosen vor der vorübergehenden Unterbringung an den Wohnorten im Voraus an die Steueragenten gezahlt.

Der Staatliche Steuerdienst weist darauf hin, dass die folgenden Personen nicht der Touristensteuer unterliegen:

- personen mit Behinderungen

- kinder mit Behinderungen;

- begleitpersonen von Menschen mit Behinderungen der Gruppe I oder Kindern mit Behinderungen (jedoch nicht mehr als eine Begleitperson);

- kriegsveteranen.

Die Liste der Steueragenten, die die Kurtaxe erheben, wird auf den Websites der Gemeinden veröffentlicht.

Die Höhe der Steuer wird von den Gemeinden für jeden Aufenthaltstag selbständig festgelegt:

- bis zu 0,5% des Mindestlohns für ukrainische Bürger;

- bis zu 5% für Ausländer.

Um es kurz zu machen:

Von Januar bis Mai dieses Jahres haben die lokalen Haushalte in der Ukraine 132 Millionen Hrywnja an Touristensteuer erhalten. Das ist mehr als ein Drittel mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Kiew hat während der Zeit des Kriegsrechts sechs Monate lang einen Rekord an Touristensteuer erhalten.