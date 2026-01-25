Ein Elektriker wurde während des Beschusses in Mykolajiw verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Mann erlitt Schrapnellwunden an den Extremitäten. Die Explosionen beschädigten auch die Stromanlagen des Oblenergo.

In Mykolajiw wurde während des russischen Beschusses ein Elektriker des Mykolajiwoblenergo verletzt, er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dies berichtete der Pressedienst des Unternehmens am Sonntag, den 25. Januar.

„Heute während des feindlichen Beschusses erlitt unser Kollege, ein Elektriker von Mykolajiwoblenergo“, heißt es in der Nachricht.

Der Mann hat Schrapnellwunden an den Gliedmaßen erlitten. Er wurde in eine medizinische Einrichtung gebracht. Das Unternehmen wird den Fortschritt der Rehabilitation überwachen.

Darüber hinaus haben die Explosionen die Energieanlagen des Oblenergo erheblich beschädigt.

Wir erinnern daran, dass in Kiew während der Bergungsarbeiten an einer der Energieanlagen ein 31-jähriger Bergsteiger ums Leben kam. Kürzlich starb ein Vorstandsmitglied von Ukrenerho, Olexij Brekht, während der Bergungsarbeiten in einer Energieanlage.