Es wäre eine Katastrophe für die Ukraine, wenn die Blöcke 3-4 des Chmelnyzkyj-Kernkraftwerks nicht gebaut würden, sagte Herman Haluschtschenko.

Die Frage des Kaufs von zwei Blöcken für das KKW Chmelnyzkyj in Bulgarien ist nicht abgeschlossen. Dies sagte Energieminister Herman Haluschtschenko während der Fragestunde an die Regierung in der Werchowna Rada am Freitag, den 20. Juni.

„Das Thema ist noch nicht abgeschlossen, es gibt keine offizielle Ablehnung“, erklärte er.

Laut Haluschtschenko sind die Verhandlungen nun wieder aufgenommen worden. So plant das Energieministerium, die IAEA als einen der Hauptakteure bei der Umsetzung der Fertigstellung des KNPP zu gewinnen. Der Minister äußerte die Hoffnung, dass die notwendigen Dokumente unterzeichnet werden. Seiner Meinung nach wäre es eine Katastrophe für die Ukraine, die Blöcke 3-4 des KKW Chmelnyzkyj nicht fertigzustellen. Ausrüstungen aus anderen Ländern können eine Alternative zu den bulgarischen Blöcken werden, aber das wird mindestens 3-4 Jahre dauern.

Haluschtschenko glaubt, dass die innenpolitischen Bewegungen in Bulgarien, die den Verkauf von Reaktorbehältern an die Ukraine verlangsamt haben, auch von Russland beeinflusst werden.

Er fügte hinzu, dass „das Ministerium in Zusammenarbeit mit der IAEO bestimmte Möglichkeiten gefunden hat, Bulgarien zur Umsetzung des Projekts zu bewegen“.