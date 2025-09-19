Der Entwurf des Staatshaushalts sieht die Fortsetzung des Krieges bis 2026 vor, Martschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Entwurf des Staatshaushalts der Ukraine für 2026 sieht ein Szenario für die Fortsetzung des Krieges vor.

Dies erklärte Finanzminister Sergii Martschenko, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Präsentation des Entwurfs in der Rada.

„Der Entwurf des wichtigsten Finanzdokuments wurde auf der Grundlage des strategischen Planungssystems auf der Basis der Haushaltserklärung für 2026-2028 erstellt und wurde auf der Grundlage eines Szenarios gebildet, das die Fortsetzung des Krieges im Jahr 2026 vorsieht“, sagte er.

Ihm zufolge liegt die Hauptpriorität wie in den vergangenen Jahren in der Finanzierung des Sicherheits- und Verteidigungssektors.

Martschenko sagte, dass alle für 2026 geplanten Haushaltseinnahmen in Höhe von 2,8 Milliarden Hrywnja für den Sicherheits- und Verteidigungssektor vorgesehen sind.

Zur Erinnerung: Am 15. September legte das Ministerkabinett der Rada den Haushaltsentwurf für 2026 vor. Er wurde unter Szenario 2 erstellt, das einen längeren Krieg vorsieht.

Zuvor hatte die Regierung die Prognose für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Ukraine für 2026-2028 verabschiedet.

Die Prognose enthält zwei Szenarien: ein optimistisches, das „Annahmen über eine deutliche Verbesserung der Sicherheitslage ab 2026“ enthält, und ein pessimistisches, das eine Fortsetzung der russischen Aggression in vollem Umfang vorsieht.