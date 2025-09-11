"Die UZ erfüllt strategische Aufgaben, und unsere Aufgabe ist es, sie mit Mitteln aus dem Haushalt zu versorgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Während des Krieges erfüllt Ukrsalisnyzja strategische und soziale Aufgaben, und ohne staatliche Unterstützung könnte sie einfach aufhören. Daher sollte der Staat das Unternehmen zumindest für die nächsten Jahre aus dem Staatshaushalt finanzieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Abgeordneten Musa Magomedov.

Während einer vom Zentrum für Verkehrsstrategien organisierten Expertendiskussion über Eisenbahntarife sagte Magomedov, dass die meisten Abgeordneten die Idee einer finanziellen Unterstützung des Unternehmens unterstützen.

„Wir wissen, dass der Personenverkehr schon vor dem Krieg unrentabel war. Aber seit der Krieg begonnen hat, ist die Last noch größer geworden. Ukrsalisnyzja hat auch den gesamten Flugverkehr übernommen. Und wir verstehen, dass es unmöglich ist, die Verluste allein durch den Frachtverkehr zu kompensieren“, sagte der Abgeordnete.

Er betonte, dass die Budgethilfe für mehrere Jahre im Voraus geplant werden sollte.

„Kurzfristige Planung wird uns nicht erlauben, die Situation zu stabilisieren. Daher befürworte ich eine Planung für etwa drei Jahre. Meiner Meinung nach und auf der Grundlage der Daten des Komitees für wirtschaftliche Entwicklung müssen wir für das nächste Jahr etwa 30 Milliarden Hrywnja an Ausgleichszahlungen planen“, sagte Magomedov.

Die Verluste von Ukrsalisnyzja