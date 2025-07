Den fünften Tag in Folge haben die Ukrainer gegen das umstrittene Gesetz über das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft protestiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew, in der Nähe des Nationalen Akademischen Dramatheaters Ivan Franko, gingen die Proteste den fünften Tag in Folge nach der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 12414 weiter.

Quelle: Öffentlicher Fernsehsender Suspilne

Details: Nach Angaben von Suspilne nahmen am Samstag etwa hundert Menschen an der Aktion teil.

Trotz des neuen Gesetzentwurfs Nr. 13533 von Selenskyj, der bereits in der Werchowna Rada registriert wurde und der die Befugnisse des Nationalen Antikorruptionsbüros und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft wiederherstellen soll, protestieren die Kiewer Bürger nun schon fünf Tage in Folge.

Sie fordern die Unabhängigkeit der Anti-Korruptionsbehörden. Die Demonstranten hielten Transparente und riefen Slogans.