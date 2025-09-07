Ein Fehler in der Anwendung verursachte eine "Strahlungsgefahr" in der Region Kirowohrad

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Meldung beschrieb die Reihenfolge der Maßnahmen, was zu tun ist, sowie einen Appell, sich nicht ins Freie zu begeben.

Im Bezirk Kropywnyzkyj wurde in der Nacht des 7. September eine Warnung vor Strahlungsgefahr ausgegeben, die sich bald als technischer Fehler herausstellte. Informationen darüber wurden über die Anwendung Map of Air Alerts sowie im Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Kirowohrad Andrej Raikowytsch verbreitet.

Um 22:59 Uhr gab es in Kropywnyzkyj und den benachbarten Bezirken für eine Minute einen Alarm über die Strahlungsgefahr. Die Nachricht wurde begleitet von Empfehlungen, wie man sich im Falle einer Gefahr verhalten sollte und einem Aufruf, zu Hause zu bleiben.

Zur gleichen Zeit wurde in der Region Kirowohrad wegen eines Drohnenangriffs Luftalarm ausgerufen.

Wie Andrej Raikowitsch einige Zeit später feststellte, wurde die falsche Meldung der Strahlungsgefahr durch einen technischen Fehler in der Anwendung verursacht, so dass keine wirkliche Bedrohung bestand.

Dies ist nicht der erste Fall eines solchen Fehlers: In der Nacht des 20. August wurde auch im Bezirk Myrhorod in der Region Poltawa eine Strahlungsgefahr gemeldet. Damals war die Warnung nur für kurze Zeit aktiv und wurde später als falsch erkannt. In der gleichen Nacht griff der Feind die Region mit Drohnen an, die in der Region Poltawa aufgezeichnet wurden.