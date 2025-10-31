Der Feind hat erneut die ukrainische Eisenbahn angegriffen: Es gibt Schäden an der Bahn und ein Zug hat Verspätung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Aggressorstaat Russland hat erneut die Eisenbahninfrastruktur in den Regionen Sumy und Charkiw angegriffen: Es gibt Schäden am rollenden Material und ein Zug hat Verspätung.

Quelle: „Ukrsalisnyzja

Einzelheiten: In Sumy hat der Feind ein Passagierdepot angegriffen und dabei die Geschäftsräume und das rollende Material des Unternehmens beschädigt und zerstört. Es wurden umgehend Ersatzwagen geschickt, um die Passagiere des Zuges Nr. 779/780 Sumy – Kiew zu befördern. Der Zug fuhr pünktlich ab.

Außerdem wurde die Eisenbahninfrastruktur in der Nähe von Losowa in der Region Charkiw beschädigt, und der Zug Nr. 228/227 Husarivka – Iwano-Frankiwsk wird umgeleitet.

Wörtlich: „Wir tun alles, um die Verspätung so weit wie möglich zu verringern.

Nach vorläufigen Informationen wurde niemand verletzt – alle Mitarbeiter haben sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.“