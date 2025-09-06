Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 6. September brach in der Roshen-Süßwarenfabrik in Kiew ein Feuer aus.

Am 6. September brach auf dem Gelände der Roshen-Süßwarenfabrik in Kiew ein Feuer aus.

Dies berichtete Pavel Petrov, ein Sprecher des Kiewer Staatlichen Notfalldienstes, in einem Kommentar gegenüber der Ukrajinska Prawda.

Laut Petrov ist das Feuer bereits gelöscht.

„Unsere Retter waren nicht involviert, alles war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Rettungskräfte gelöscht. Es gab ein Feuer, aber es war geringfügig und sie haben es selbst gelöscht“, sagte er.

Es gab keine Verletzten, sagte der Sprecher.

Um es kurz zu machen:

Roshen ist der größte Hersteller von Süßigkeiten in der Ukraine. Zu dem Unternehmen gehören ukrainische Fabriken (Kiew, Krementschuk, Boryspil und zwei Produktionsstätten in Winnyzja), die Süßwarenfabrik Klaipeda in Litauen und die Molkerei in Winnyzja.

Der letzte Nutznießer des Unternehmens ist der Sohn des ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko, Olexij.