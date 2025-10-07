Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Partner werden der Ukraine auch in den kommenden Jahren finanzielle Unterstützung gewähren, da es sich um eine Art Bezahlung für Sicherheitsleistungen handelt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Chef der Nationalbank der Ukraine Andrij Pyschnyj auf Facebook.

Pyschnyj wies darauf hin, dass die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und die Erfüllung der Verpflichtungen aus internationalen Abkommen weiterhin eine Priorität für die Nationalbank der Ukraine ist.

„Gleichzeitig sehen wir, dass die internationale finanzielle Unterstützung zu einem grundlegenden Faktor in der Zahlungsbilanz geworden ist, da es sich im Wesentlichen um eine Zahlung der Partner für Sicherheitsdienstleistungen handelt. Heute ist die Ukraine praktisch der einzige Anbieter solcher Dienstleistungen. Daher kann die Stabilität dieser Einnahmen als ausreichend und garantiert für die kommenden Jahre angesehen werden“, fügte er hinzu.

Das Problem des ukrainischen Haushalts für 2026