„Flash“: Russische „Schaheds“ werfen Minen aus Containern ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische „Schahed“-Drohnen werfen Minen in Containern ab. Das Verteidigungsministerium rät dazu, sich nicht zu nähern und Kinder vor der Gefahr zu warnen.

Russische Invasoren statten die „Schahed“-Kampfdrohnen mit Containern voller Minen aus.

Quelle: Berater des Verteidigungsministers Sergej „Flash“ Beskrestnov

Wortlaut von Beskrestnow: „Täglich werfen Einheiten der ‚Schahed‘-Drohnen Minen ab. Jeweils acht Stück pro ‚Schahed‘. Die Minen befinden sich in runden Behältern unter den Tragflächen.“

Details: Er teilte mit, dass die Drohnen bereits Minen abwerfen, gab jedoch nicht an, seit wann dies geschieht und inwieweit es sich um eine neue Technologie handelt.

Der Berater des Ministers veröffentlichte zudem ein Video und fügte hinzu, dass der „Schahed“ darin Minen 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt abgeworfen habe.

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Zitat von Beskrestnova: „Der Schnee ist bereits geschmolzen, und die Minen sind auf dem Boden gut zu erkennen. Es ist strengstens verboten, sich ihnen zu Fuß oder mit dem Auto zu nähern.

Wie immer bitte ich Sie, dies unbedingt Ihren Kindern mitzuteilen.“

Zur Erinnerung: Innerhalb einer Woche hat Russland über 3000 Angriffsdrohnen gegen die Ukraine eingesetzt, und ein „großer Teil“ davon waren „Schahed“-Drohnen, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj in seinem wöchentlichen Bericht mitteilte.