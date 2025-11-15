Frost, Regen und Schneeregen: Die Ukrainer müssen sich am Sonntag auf einige Wetterüberraschungen gefasst machen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntag, den 16. November, wird in einigen Regionen leichter Regen, im Nordosten Graupel und in den südlichen Regionen und in der Karpatenregion Nebel erwartet.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Einzelheiten: Nachts im Nordosten des Landes leichter Regen und Graupel, tagsüber in den Regionen West, Schytomyr, Winnyzja und Kyjiw leichter (mäßiger) Regen; im Rest des Landes keine nennenswerten Niederschläge.

In der Nacht und am Morgen wird es im südlichen Teil und in der Karpatenregion an einigen Stellen Nebel geben. Der Wind weht meist aus östlicher Richtung mit 5-10 m/s.

Die Temperatur wird im Norden nachts 2° C bis 3° C betragen, tagsüber 3-8° C; im Rest des Landes 2-7° C nachts, 6-11° tagsüber, 9-14° im Süden.

In Kiew und der Region wird es wolkig mit Auflockerungen sein. Keine Niederschläge in der Nacht, leichter Regen am Tag. Der Wind weht meist aus Osten mit 5-10 m/s.

Die Temperatur in der Region wird nachts 2° C bis 3° C betragen, tagsüber 3-8° C; in Kiew nachts um 0° C, tagsüber 4-6° C.