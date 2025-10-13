Die Gehälter der Universitätsprofessoren könnten steigen: Die Rada hat Vorschläge für den Haushalt 2026 vorgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Werchowna Rada schlägt vor, die Gehälter der Universitätsprofessoren zu erhöhen. Das Argument ist, dass Akademiker ins Ausland gehen.

Dies erklärte der Vorsitzende des Ausschusses, Danylo Hetmanzew, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Beitrag auf Telegram.

„Gemeinsam mit Ruslan Stefantschuk (Parlamentspräsident, Anm. d. Red.) haben wir Vorschläge für den Haushaltsentwurf für 2026 vorgelegt“, schrieb er.

Ihm zufolge beinhaltet die Initiative die folgenden Grundgehälter ohne Boni:)

Assistent / Dozent – Hrywnja 30.000,

Senior Lecturer – Hrywnja 33.000,

Associate Professor – Hrywnja 36.300,

Professor – Hrywnja 39.930 . Zu diesen Beträgen kommen noch die gesetzlichen Zulagen (für Abschluss, Titel, Dienstalter) hinzu, sagte der Abgeordnete.

„Unsere Universitäten verlieren Leute. Wenn die Gehälter niedrig sind, gehen die Lehrer entweder ins Ausland oder sind gezwungen, außerhalb ihres Fachgebiets zu arbeiten. Junge Wissenschaftler sehen keinen Grund zu bleiben, und Studenten verstehen nicht, warum sie eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen sollten“, schrieb er.