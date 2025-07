Die Generaldirektorin des Nationalen Museums für Geschichte der Ukraine wurde ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Olena Zemlyana wurde am 21. Juli zur Generaldirektorin des Nationalmuseums für Geschichte der Ukraine ernannt. Dies geht aus einer Mitteilung des Museums hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass Zemlyana vor ihrer Ernennung fast fünf Jahre lang die Abteilung für juristische Unterstützung des Ministeriums für Kultur leitete.

„Während ihrer Arbeit im Ministerium sorgte sie dafür, dass Denkmäler von nationaler Bedeutung in Tschernihiw, Kamjanez-Podilskyj, Kanew, Perejaslaw wieder in staatliches Eigentum überführt wurden. Außerdem beteiligte sich Frau Elena an der internationalen Rechtsverteidigung im Fall der Rückgabe der als „skythisches Gold“ bekannten Sammlungen der Krim-Museen an die Ukraine, heißt es in dem Bericht.

Berichten zufolge wird sich Zemlyana in seiner neuen Position auf die Entwicklung des Nationalmuseums für Geschichte der Ukraine als modernen Raum des offenen Dialogs und der kulturellen Selbstidentifikation sowie auf die Vertiefung der Forschungs-, Bildungs- und internationalen Aktivitäten des Museums konzentrieren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im April die ehemalige Leiterin der Kulturabteilung der Kiewer Stadtverwaltung und Generaldirektorin des Kiewer Geschichtsmuseums, Diana Popowa, gestorben ist. Sie hatte lange Zeit gegen den Krebs gekämpft.