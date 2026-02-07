Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat in den vergangenen 24 Stunden zwei Luftangriffe geflogen und 75 Beschüsse in Richtung Severo-Slobodskoe und Kursk durchgeführt.

In den vergangenen 24 Stunden kam es an der Front zu 137 Kampfhandlungen, davon 40 in Richtung Pokrowsk. Dies geht aus dem morgendlichen Bericht des Generalstabs hervor. Die Streitkräfte der Ukraine um 22:00 Uhr

In den Richtungen Nord-Slobodsk und Kursk führte die Russische Föderation zwei Luftangriffe durch und führte 75 Beschüsse auf Stellungen unserer Truppen und besiedelte Gebiete durch, darunter einen mit Raketenwerfern.

In Richtung Juwoslowodsk griff der Feind fünfmal Stellungen an.

Im Gebiet Lyman wehrten ukrainische Soldaten fünf Angriffe der Angreifer ab.

Im Gebiet Slowjansk haben unsere Verteidiger elf Versuche der Angreifer, vorzustoßen, abgewehrt.

Im Konstantinowsker Raum griffen die Angreifer neunmal an.

Im Gebiet Pokrowsk führte der Feind 40 Angriffe durch.

In Richtung Alexandrowsk stoppten ukrainische Einheiten fünf Angriffe der Angreifer.

In Richtung Guljajpol gab es 19 Angriffe der Angreifer.

In Richtung Orechiwo griff der Feind zweimal Stellungen in der Region Primorskoje an.

Wie bereits berichtet, hat sich die operative Lage in Mirnograd in der Region Donezk in der vergangenen Woche erheblich verschärft. An den nördlichen Ausläufern der Stadt dauern die aktiven Kampfhandlungen an, wo die Verteidigungskräfte den weiteren Vormarsch der russischen Truppen aufhalten.