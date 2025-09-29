Der Generalstab hat die Daten über die russischen Verluste im Krieg aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 29.09.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1.109.590 Menschen.

Die Streitkräfte der Ukraine haben im Laufe des Tages weitere 1.080 russische Angreifer und mehr als 800 Einheiten von Waffen und militärischer Ausrüstung der Angreifer zerstört. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 29. September mit.

Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 29.09.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1.109.590 Menschen.

Insgesamt seit Beginn des Krieges eliminiert:

panzer – 11.218 (+7) Einheiten, Artilleriesysteme – 33.284 (+53) Einheiten, Mehrfachraketenwerfer – 1.504 (+1) Einheiten, Flugabwehrsysteme – 1.224 (+1) Einheiten, Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 65 002 (+617) Einheiten, Marschflugkörper – 3 790 (+43) Einheiten, Fahrzeuge und Tankwagen – 63 151 (+111) Einheiten, Spezialfahrzeuge – 3 979 (+2) Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass ukrainische Spezialkräfte eine erfolgreiche Operation auf der vorübergehend besetzten Krim durchgeführt haben, bei der zwei Transportflugzeuge vom Typ An-26 und mehrere Radarstationen zerstört wurden.

Ukrainische Streitkräfte zeigen spektakuläre Zerstörung von zwei russischen SAMs