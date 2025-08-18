FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Der Generalstab hat neue Erfolge für die ukrainischen Streitkräfte bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die ukrainischen Einheiten sind in mehreren Gebieten vorgerückt und haben ihre Positionen gefestigt, so der Generalstab.

Die Stabilisierungsmaßnahmen in Richtung Dobropillya in der Region Donezk gehen weiter. Die ukrainische Armee hat neue Erfolge erzielt, teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Montag, den 18. August mit.

„Die Stabilisierungsaktionen in Richtung der Stadt Dobropillya in der Region Donezk gehen weiter… Im Laufe des vergangenen Tages sind die ukrainischen Einheiten durch aktive Aktionen an mehreren Stellen vorgerückt und haben ihre Positionen gefestigt“, hieß es in der Erklärung.

In den letzten 24 Stunden wurden außerdem sieben russische Soldaten gefangen genommen.

Generell hat der Feind in der vergangenen Woche erhebliche Verluste an Arbeitskräften erlitten. Nach den Daten vom 17. August sind es: Unwiederbringlich – 984 Personen; Sanitär – 355 Personen; Gefangenschaft – 37 Personen.

In dem genannten Zeitraum wurden 11 Panzer der russischen Angreifer, 8 gepanzerte Fahrzeuge, 112 Einheiten von Auto- und Kraftfahrzeugen, ein Mehrfachraketenwerfer, 22 Geschütze und 106 unbemannte Luftfahrzeuge verschiedener Typen zerstört und beschädigt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass es am 17. August im Laufe des Tages 180 militärische Zusammenstöße an der Front gegeben hat. Dabei hat die russische Armee fast 1.000 getötete und verwundete Militärangehörige verloren.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 236

