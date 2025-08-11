FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Generalstab zum russischen Vorstoß bei Dobropillya: Zusätzliche Kräfte wurden gegen Saboteure eingesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des 11. August meldete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine, dass zusätzliche Kräfte in Richtung Dobropillya eingesetzt wurden, um russische Sabotagegruppen, die in die Verteidigungslinie eindringen, zu vernichten.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: „Der Feind nutzt seine zahlenmäßige Überlegenheit aus und versucht, unter großen Personalverlusten, in kleinen Gruppen durch die erste Linie unserer Stellungen zu infiltrieren. Gemäß der Entscheidung des Oberbefehlshabers wurden zusätzliche Kräfte und Mittel bereitgestellt, um feindliche Sabotagegruppen, die in die Verteidigungslinie eindringen, aufzuspüren und zu vernichten.“

Einzelheiten: Insgesamt hat der Feind 35 Versuche unternommen, unsere Einheiten im Sektor Pokrovsk zu bedrängen. Die aktivsten Aktivitäten werden in den Gebieten Poltavka, Popov Yar, Mayak, Dorozhne, Nikanorivka, Kucheriv Yar, Nove Shakhove, Novoekonomichne, Sukhetske, Rodynske, Promin, Udachne, Lysivka, Zvirove, Horikhove und Dachne beobachtet.

  • ** Was* dem vorausging:

Am 11. August berichtete DeepState, dass die russischen Truppen in den letzten Tagen ihren Vormarsch in Richtung Dobropillia verstärkt haben und insbesondere versuchen, in der Nähe der Straße Dobropillia-Kramatorsk Fuß zu fassen.

Die Dnipro-Brigade fügte hinzu, dass der Feind in diesem Gebiet in kleinen Gruppen an der ersten Linie der ukrainischen Stellungen vorbei infiltriert. „Die Infiltration solcher Gruppen ist keine ‚Übernahme des Territoriums‘, auch wenn sie den Einsatz von Reserven erfordert, um sie zu zerstören“.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 244

