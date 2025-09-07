Das Gericht befand, dass eine dreijährige Qualitätsgarantie für den Wiederaufbau des Gebäudes nicht ausreicht: Es sind mindestens 10 Jahre erforderlich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Handelsgericht des Gebiets Kirowohrad hat eine Klausel in einem Vertrag zwischen einer Abteilung der staatlichen Verwaltung des Gebiets Kirowohrad und der Firma KropSpetsTrans LLC über eine 3-jährige Qualitätsgarantie für die ausgeführten Arbeiten und die Möglichkeit des Betriebs des Lyzeums für ungültig erklärt.

Dies geht aus einem Gerichtsbeschluss vom 3. September hervor.

Im September 2023 beauftragte die Abteilung für Kapitalbau der staatlichen Regionalverwaltung von Kirowohrad die Firma Kropspetstrans LLC mit dem Wiederaufbau des Gebäudes des Pawlitschesischen Lyzeums, das nach W.O. Suchomlynski des Dorfrates von Onufrijiwka im Gebiet Kirowohrad benannt ist, sowie mit der Installation einer Zivilschutzanlage.

Eine der Klauseln dieses Vertrages sieht eine Garantiezeit von drei Jahren vor.

Gleichzeitig stellte das Gericht fest, dass nach dem Gesetz die Mindestgewährleistungsfrist für Bauarbeiten nicht weniger als 10 Jahre betragen darf und dass die in der Vereinbarung vorgesehene kürzere Gewährleistungsfrist für die Qualität der ausgeführten Arbeiten nicht mit den Bestimmungen von Artikel 884 Absatz 1 des Zivilgesetzbuches der Ukraine vereinbar ist.

Daher wurde diese Klausel für ungültig erklärt.

