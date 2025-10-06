Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Rostselmash, Russlands größter Landmaschinenhersteller, wird seine Produktion bis 2025 um 30% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum senken.

Dies berichtet die Moscow Times.

Es wird darauf hingewiesen, dass in nur einem Jahr 2.700 Mähdrescher und 800 Traktoren produziert werden sollen.

Aufgrund des starken Produktionsrückgangs arbeitet das Unternehmen seit August nur noch drei Tage pro Woche.

Laut dem Eigentümer des Unternehmens, Konstantin Babkin, erlauben der hohe Leitzins der russischen Zentralbank und die niedrigen Einkommen der Landwirte keine Steigerung der Maschinenproduktion, und die staatlichen Unterstützungsprogramme können diese Nachfrage nicht vollständig kompensieren.

Um es kurz zu machen:

Die von der russischen Regierung für 2026 geplante Steuererhöhung zur Deckung der Kosten für den Krieg gegen die Ukraine wird die Inflation beschleunigen.