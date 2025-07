Die größten regionalen Automärkte in der Ukraine wurden genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Ukraine waren in der ersten Hälfte des Jahres 2025 die größten regionalen Märkte für neue Personenkraftwagen die Stadt Kiew, die Regionen Kiew, Dnipropetrowsk, Odessa und Charkiw. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwohner von Kiew in diesem Zeitraum 11 Tausend neue Personenkraftwagen gekauft haben. In der Region Kiew wurden 3090 Fahrzeuge registriert, in der Region Dnipropetrowsk 2766. In der Region Odessa – 1835 Einheiten. In der Region Charkiw – 1733 Einheiten. Der Bestseller war ein kompakter Crossover RENAULT Duster.

Die höchsten Zulassungsraten für aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen verzeichneten: Gebiet Lwiw – 13457 Einheiten; Gebiet Kyjiw – 13457 Einheiten. – 13457 Einheiten; Kyjiw – 10061 Einheiten; Kyjiw obl. – 8200 Einheiten; Dnipropetrowsk obl. – 6686 Einheiten; Riwne obl. – 6448 Einheiten.

Der beliebteste Gebrauchtwagen aus dem Ausland auf den Märkten der Regionen Kiew, Dnipropetrowsk und Riwne war der VOLKSWAGEN Golf.

In Kiew wurde das Elektroauto TESLA Model Y am häufigsten gewählt. Und in der Region Lwiw – AUDI Q5.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Nachfrage nach Benzinautos in der Ukraine zurückgegangen ist. Innerhalb von sechs Monaten wurden 12,2 Tausend neue Autos mit Benzinmotor in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen, das sind 14% weniger als im letzten Jahr.