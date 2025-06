Häuser, Geschäfte und Autos standen in Flammen: Fotos von den Folgen des russischen Nachtangriffs auf Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht des 12. Juni griffen die Russen Charkiw erneut mit Drohnen an. Als Folge des Beschusses wurden Brände gemeldet und es gab Opfer.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Staatlichen Notdienstes der Ukraine.

„In der Nacht griff der Feind Charkiw mit Drohnen an. In den Stadtvierteln Saltovsky, Slobodsky und Schewtschenkovsky brachen Brände aus – Häuser, Geschäfte, Autos brannten“, heißt es in dem Bericht.

Der Rettungsdienst teilte außerdem mit, dass sich die Zahl der Opfer auf 14 erhöht hat (zuvor war von 12 die Rede), darunter 4 Kinder.

Foto: die Nachwirkungen des russischen Angriffs auf Charkiw in der Nacht des 12. Juni (t.me/dsns_telegram)

„Rettungskräfte, Polizei, Sanitäter und Versorgungsunternehmen sind im Einsatz. Feuerwehrleute löschten Brände und halfen bei der Evakuierung der Bewohner. Die Opfer werden psychologisch betreut“, so der SES weiter.