Sie haben die Region Sumy nicht erreicht: "Ranger der Special Operations Forces zerstörten eine feindliche Gruppe in der Nähe der Grenze

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Operateure des 6. Ranger-Regiments der Special Operations Forces zerstörten eine feindliche Gruppe im Sektor Kursk bei der Annäherung an die Grenze zum Gebiet Sumy. Einer der Angreifer hat sich ergeben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Veröffentlichung der Special Operations Forces im Telegram.

„Sechs Ranger überfielen eine feindliche Gruppe, die versuchte, die Stellungen der Verteidigungsstreitkräfte in der Region Sumy zu stürmen. Die Soldaten der ukrainischen Streitkräfte boten den feindlichen Truppen an, sich zu ergeben und garantierten ihnen Leben, medizinische Versorgung sowie Nahrung und Wasser“, so die ukrainischen Streitkräfte.

Die Russen weigerten sich jedoch, sich zu ergeben. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte begannen die ukrainischen Soldaten daraufhin mit Spezialoperationen.

„Dank einer gut koordinierten Kampfarbeit bei Sonnenaufgang haben sie die Aufgabe schnell abgeschlossen, vier Feinde getötet und einen weiteren zur Kapitulation gezwungen“, so die SSO in einer Erklärung.

Russlands Offensive in der Region Sumy

Seit mehreren Monaten führen die Russen offensive Operationen im Sektor Kursk durch, auch in der Region Sumy. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj sind die Aktionen der Invasoren keine Überraschung für das ukrainische Militär.

Wie Selenskyj betonte, haben die Russen ihren Wunsch, die Regionen Sumy und Charkiw einzunehmen, nicht aufgegeben, aber sie hatten keinen Erfolg.

Laut The Telegraph hat die russische Offensive in der Region Sumy das ukrainische Kommando daran gehindert, zusätzliche Truppen in die Region Donezk zu verlegen. Daher konnte der Feind in Richtung Kostyantynivka, einem wichtigen logistischen Knotenpunkt, vorrücken.